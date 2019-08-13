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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

أبيدال في باريس لمناقشة عودة نيمار (تقارير)

أفادت صحف إسبانية اليوم الثلاثاء أن السكرتير الفني في برشلونة إيريك أبيدال حط في فرنسا لإجراء محادثات بشأن عودة مهاجم باريس سان جيرمان نيمار.

Reuters

وذكرت موندو ديبورتيفو أن أبيدال سافر رفقة مسؤولين في النادي الكاتالوني إلى العاصمة الفرنسية، للجلوس مع البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي في سان جيرمان لمناقشة الموضوع الأسخن في ساحة الانتقالات الصيفة لهذا الموسم.

وتحدث راديو "راك 1" في موقعه عن "تقدم ملحوظ، لاسيما بعدما رفض مسؤولو سان جيرمان حتى الآن (قبل اليوم) مقابلة مبعوثي برشلونة، لكن هذا لا يعني أن الصفقة قريبة".

وتتحدث التقارير عن أن صفقة استعادة نيمار من سان جيرمان قد تتضمن حصول الأخير على لاعبين من برشلونة مثل البرازيلي فيليبي كوتينيو أو الكرواتي إيفان راكيتيتش.

 

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