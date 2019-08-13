وذكرت موندو ديبورتيفو أن أبيدال سافر رفقة مسؤولين في النادي الكاتالوني إلى العاصمة الفرنسية، للجلوس مع البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي في سان جيرمان لمناقشة الموضوع الأسخن في ساحة الانتقالات الصيفة لهذا الموسم.

وتحدث راديو "راك 1" في موقعه عن "تقدم ملحوظ، لاسيما بعدما رفض مسؤولو سان جيرمان حتى الآن (قبل اليوم) مقابلة مبعوثي برشلونة، لكن هذا لا يعني أن الصفقة قريبة".

وتتحدث التقارير عن أن صفقة استعادة نيمار من سان جيرمان قد تتضمن حصول الأخير على لاعبين من برشلونة مثل البرازيلي فيليبي كوتينيو أو الكرواتي إيفان راكيتيتش.