ونجح نابولي الإيطالي في اختباره الودي أمام ليفربول الإنكليزي الذي جرى اليوم الأحد وانتصر بثلاثية نظيفة.

وتناوب على أهداف نابولي كل من إنسيني والبولندي ميليك والألماني أمين يونس (17 و28 و52).

وشارك ليفربول بتشكيلته الأساسية تقريباً باستثناء الثلاثي الهجومي المصري صلاح والسنغالي مانيه والبرازيلي فيرمينيو، بينما كانت السنغالي كوليبالي أبرز غيابات نابولي.

ليفربول ونابولي التغطية الخاصة

حارس نابولي يتصدى لكرتين خطيرتين في آخر لحظات المباراة.

(80) ميرت ينقذ شباك نابولي ببراعة بعد كرة خاطئة من زميله.

(78) ويلسون لاعب ليفربول يحاول من ركلة حرة مباشرة تعلو المرمى.

- انتصاف الشوط الثاني ونابولي مستمر بتقدمه وسط غياب أيّ ردة فعل من قبل بطل أوروبا.

- هدف (52) البديل الألماني أمين يونس يضيف الهدف الثالث من متابعة لكرة حائرة داخل منطقة الجزاء.

(48) البرازيلي فابينيو يرسل كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بين يدي الحارس.

نهاية الشوط الأول بتقدم نابولي بثنائية دون رد.

- هدف (29) البولندي ميليك يستغل تمريرة إنسيني المميزة ويضيف الهدف الثاني.

- هدف (18) إنسيني يسدد كرة رائعة تعانق شباك ليفربول.

(11) إنسيني يجرب بركلة حرة مباشرة يبعدها مينيوليه.

(10) فيردي يسدد كرة ذكية يلتقطها البلجيكي مينيوليه.