مونشنغلادباخ يفوز ودياً على دويسبورغ من قبل beIN SPORTS August 15, 2020 19:51 0:44 دقيقة تغلب بوروسيا مونشنغلادباخ على دويسبورغ بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الناديين الألمانيين استعداداً للموسم الجديد. تقارير إخبارية مباريات ودية بوروسيا مونشنغلادباخ دويسبورغ -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة مونشنغلادباخ يفوز ودياً على دويسبورغ 1:06 دقيقة دورة براغ: هاليب إلى النهائي لملاقاة مرتنز 1:12 دقيقة أرسنال ينفصل عن مدير الكرة سانليهي 0:43 دقيقة صافرات الاستهجان تجتاح لاعبي برشلونة 2:52 دقيقة الـ"سيتي" أمام فرصة الذهاب بعيداً في دوري الأبطال 0:41 دقيقة فينياليس يتفوق على الجميع في تجارب جائزة النمسا 2:38 دقيقة حسام عوار وريان شرقي من ركائز ليون 9:36 دقيقة آخر أخبار برشلونة بعد السقوط الكبير أمام بايرن 0:37 دقيقة كلوب أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي موسم 2019-2020 0:39 دقيقة NBA: رابتورز وكليبيرز ينهيان الموسم المنتظم بقوة