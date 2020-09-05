وتقدّم هاميلتون بهدف السبق لبلاكبول عند الدقيقة الخامسة عشرة، وأضاف زميله جيري يايتس الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة الثالثة والثلاثين، لكن جويل ماتيب قلّص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وعدّل ساديو ماني النتيجة بعد الاستراحة بسبع دقائق، وبعدها بدقيقتين رجّح فيرمينو كفّة الريدز بإضافة الهدف الثالث.

وجاء الدور على هارفي إليوت ليرفع الغلة إلى رباعية في الدقيقة التاسعة والستين ثم أضاف تاكومي مينامينو هدفاً خامساً لليفربول في الدقيقة الحادية والسبعين.



ووضع أوريغي بصمته بتسجيل الهدف السادس عند الدقيقة الخامسة والثمانين، قبل أن يختتم سيب فان دين بيرغ النتيجة مدوّناً الهدف السابع قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين.

