الجزائري فريد الملالي أحرز هدف التقدم لأنجيه في الدقيقة الثالثة عشرة قبل أن يتعادل ريس نيلسون للمدفعجية في الدقيقة 50.

وخسر أرسنال ودياُ من ليون الأحد الماضي بهدفين مقابل هدف علماً بأنه خسر بركلات الترجيح من ريال مدريد (2-3) بعد التعادل بهدفين لكل فريق في الوقت الأصلي، فيما كانت أبرز نتائج الفريق اللندني ودياً هي الفوز على بايرن ميونيخ الألماني بهدفين مقابل هدف وعلى فيورنتينا الإيطالي بثلاثية نظيفة.

وتنتظر آرسنال مواجهة مرتقبة على كأس خوان غامبر أمام برشلونة في الكامب نو يوم الأحد القادم، علماً بأن الفريق سيستهل مشواره في النسخة الجديدة من الدوري الإنكليزي الممتاز بمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم الأحد 11 آب/أغسطس في المرحلة الأولى من المسابقة.



