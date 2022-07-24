كورتوا يقلّل من أهمية نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة من قبل beIN SPORTS July 24, 2022 20:38 0:54 دقيقة أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أنّ اللقاء كان مثيراً رغم كونه بطابع ٍ ودي، معتبراً أنه أفضل إعدادٍ للموسم الجديد، ومؤكداً عدم أهمية النتيجة. تقارير إخبارية تيبو كورتوا ريال مدريد برشلونة -آخر الفيديوهات 2:24 دقيقة متابعة كبيرة لتدريبات باريس سان جيرمان في اليابان 0:39 دقيقة تشافي يخبر ديباي بضرورة البحث عن فريق جديد 4:13 دقيقة آخر أصداء نهائي بطولة آسيا لكرة السلة 6:16 دقيقة آخر أخبار بطولة العالم لألعاب القوى 0:54 دقيقة كورتوا يقلّل من أهمية نتيجة الكلاسيكو 0:50 دقيقة الدنماركي فينغيغارد يتوج بطلاً لطواف فرنسا 1:05 دقيقة ليفاندوفسكي راضٍ عن أول مشاركة وتشافي يشيد بفريقه 0:22 دقيقة فيرستابن يتوج بلقب جائزة فرنسا ويحلّق في الصدارة 0:47 دقيقة ذهبية سباق 35 كلم مشياً للإيطالي ستانو 7:32 دقيقة المنتخب الأسترالي يحتفظ بلقبه بطلاً لآسيا