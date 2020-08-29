فالنسيا ينتصر على فياريال من قبل beIN SPORTS August 29, 2020 12:51 0:31 دقيقة فاز فالنسيا على فياريال بهدفين لواحد في مباراة ودية استعداداً لانطلاقة موسم الليغا الجديد. تقارير إخبارية مباريات ودية الدوري الإسباني فالنسيا فياريال -آخر الفيديوهات 0:44 دقيقة مباراة ليفربول (0) وأرسنال (1) – التغطية الخاصة 3:47 دقيقة كأس الدرع الخيرية: "مباراة في ظروف استثنائية" 1:06 دقيقة طواف فرنسا: بروتوكول صحي صارم 0:33 دقيقة البريطانية ليزي ديغنان تفوز بطواف فرنسا 5:07 دقيقة اتحاد العاصمة ينشر الحكم الصادر عن الـ"كاس" 2:01 دقيقة تشيلسي "ملك" الميركاتو الصيفي 0:47 دقيقة ميسي يمتلك الحق باتخاذ قرار البقاء أو المغادرة 5:24 دقيقة ما مدى أهمية مباراة كأس الدرع الخيرية؟ 0:59 دقيقة ليدز يتعاقد مع رودريغو في صفقة كبيرة 0:55 دقيقة الاصابة تبعد بورزينغيس عن مافريكس