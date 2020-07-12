وسجل أهداف النادي الباريسي، الأرجنتيني ماورو إيكاردي (8، 19)، البرازيلي نيمار (21، 43) من ركلة جزاء، الإسباني بابلو سارابيا (52، 60) كيليان مبابي (29)، السنغالي ادريسا غاي (50) ارنود كاليموندو (58).

وجاءت المباراة بعد توقف دام 4 أشهر بسبب فيروس كورونا، وشهدت حضوراً جماهيرياً ناهز الـ5 آلاف.

ويخوض سان جيرمان صيفاً مزدحماً، فإلى جانب المباريات الودية يتعيّن عليه مواجهة سانت اتيان في المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا في 24 تموز/يوليو المقبل على استاد دو فرانس، وليون في نهائي كأس الرابطة في 31 منه على الملعب عينه.

وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا فريق المدرب الألماني توماس توخيل في ربع النهائي ضد أتالانتا الإيطالي في لقاء لن يكون سهلاً على نيمار ورفاقه.