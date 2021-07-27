تعادل باريس سان جيرمان مع إشبيلية ودياً من قبل beIN SPORTS July 27, 2021 22:34 2:05 دقيقة انتهت المباراة الودية التي جمعت بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإشبيلية الإسباني الثلاثاء في ملعب "ألغارفي" في البرتغال بالتعادل 2-2. سجّل لسان جيرمان إيكاردي (48) وناغيرا (88)، ولإشبيلية راكيتيتش (40 من ركلة جزاء) ورودريغيز (62). تقارير إخبارية مباريات ودية باريس سان جيرمان إشبيلية -آخر الفيديوهات 2:05 دقيقة تعادل باريس سان جيرمان مع إشبيلية ودياً 17:42 دقيقة آخر أخبار اليوم الخامس في طوكيو 2020 0:30 دقيقة مانشستر يونايتد يعلن التوصل إلى اتفاق لضم فاران 1:50 دقيقة الأولمبي السعودي ينهي مشاركته بمواجهة البرازيل 3:04 دقيقة الفراعنة يتمسكون بأمل انتزاع بطاقة التأهل 3:42 دقيقة الرجوب يتطرق لقضية لاعب الجودو الفلسطيني أبو رميلة 0:32 دقيقة الفريق الألماني يحرز ذهبية الترويض 0:32 دقيقة عبور الملاكم الأردني حسين عشيش 0:54 دقيقة كرة الطاولة: المصري عصر إلى ربع النهائي 0:31 دقيقة فريق اللجنة الأولمبية الروسية يخطف ذهبية الفرق