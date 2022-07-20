وشهدت المباراة الودية تألق الوافد الجديد إلى صفوف النادي الكاتالوني المهاجم البرازيلي رافينيا.

وسجل البرازيلي، البالغ 25 عاماً والمنتقل إلى "البلاوغرانا" قادماً من ليدز يونايتد الإنكليزي مقابل 70 مليون يورو، هدفاً ومرر كرتين حاسمتين.

قال رافينيا "أنا سعيد جداً لأني سجلت هدفي الأوّل ولعبت بشكل جيد، وآمل في أن استمر بذلك".

وأضاف "هو أسلوب لعب يصب في صالحي، وأعتقد انه يمكنني مساعدة الفريق للمضي قدماً".

مشاركة كريستنسن وكيسييه

ودفع مدرب برشلونة بالمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه اللذين انضما إلى النادي في انتقال حرّ من تشيلسي الإنكليزي وميلان الإيطالي توالياً أساسيين، فيما غاب المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندفسكي الذي قرر الرحيل عن بطل ألمانيا في المواسم العشرة الأخيرة بايرن ميونيخ للانتقال إلى النادي الكاتالوني مقابل 50 مليون يورو.

وأعلن برشلونة أنه سيقدّم مهاجمه الجديد رسمياً الأربعاء.

وتناوب على تسجيل الأهداف الغابوني بيار-ايميريك أوباميانغ (19) ورافينيا (25) وأنسو فاتي (41) وغافي (55) والهولندي ممفيس ديباي (69) والفرنسي عثمان ديمبيليه (70).

سيطرة مطلقة للعملاق الكاتالوني

استحوذ برشلونة على الكرة بمواجهة إنتر ميامي الذي يشرف على تدريبه لاعب مانشستر يونايتد الانكليزي والدولي السابق فيل نيفيل (45 عاماً)، ويلعب في صفوفه المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

وأشرك نيفيل في الدقيقة 86 المهاجم روميو جيمس بيكهام، نجل ديفيد، والذي أطلق مسيرته الاحترافية في أيلول/ سبتمبر 2021.

ويخوض برشلونة 3 مباريات أخرى تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد من "لا ليغا" في 12 آب/أغسطس المقبل، فيلعب أمام غريمه التقليدي مواطنه ريال مدريد الأحد في لاس فيغاس، ويوفنتوس الإيطالي في 27 من الحالي في دالاس، ونيويورك ريد بولز في 31 منه في نيويورك.

وبعد المباراة، أعرب البرازيلي رافينيا عن سعادته بأدائه في أول لقاء يخوضه بقميص برشلونة، مؤكداً تطلعه لمساعدة الفريق على تحقيق أفضلِ النتائج.