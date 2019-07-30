وسجّل النجم الفرنسي كيليان مبابي (37) والأوروغوياني إدينسون كافاني (43) والتركي اليافع ميتيهان غوتشلو (89) أهداف المواجهة التي أقيمت على أرض ملعب "سوجو أولمبيك سبورتس سنتر" بمدينة سوجو الصينية.

وهي المباراة الودية الرابعة والأخيرة التي يخوضها الفريق الباريسي قبل مواجهة مواطنه رين السبت المقبل في شينزن الصينية من أجل نيل لقب كأس الأبطال والتي تجمع بين بطل الدوري الفرنسي (سان جيرمان) وحامل لقب الكأس المحلية (رين).

وكان فريق العاصمة الفرنسية قد استهل مبارياته الودية بفوز كبير على دينامو دريسدن الألماني 6-1 ثمّ تعادل مع مواطن الأخير نورنبرغ بهدف لمثله قبل أن يخسر بركلات الترجيح (5-6) أمام إنتر ميلان الإيطالي بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.