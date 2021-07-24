باريس سان جيرمان يهزم أورليان ودياً من قبل beIN SPORTS July 24, 2021 21:21 0:23 دقيقة حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على فريق أورليان بهدف نظيف السبت في مباراة ودية خاضها الفريق الباريسي استعداداً للموسم الجديد. وسجل الوافد الجديد على سان جيرمان، الدولي المغربي أشرف حكيمي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62. تقارير إخبارية مباريات ودية باريس سان جيرمان -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة بن حنزاب يحتفظ بمنصبه في المنظمة الدولية للنزاهة 0:34 دقيقة السباح التونسي الحفناوي إلى نهائي سباق 400 متر 2:51 دقيقة المنتخب السعودي يسعى لتعديل أوضاعه أمام ألمانيا 2:45 دقيقة منتخب مصر الأولمبي يتأهب لمواجهة الأرجنتين 20:30 دقيقة آخر أخبار ونتائج طوكيو 2020 - اليوم الثاني 0:23 دقيقة باريس سان جيرمان يهزم أورليان ودياً 0:38 دقيقة المنتخب البحريني لليد يخسر بصعوبة من السويد 0:40 دقيقة المنتخب الإيراني للكرة الطائرة يفاجئ بولندا 2:48 دقيقة المنتخب القطري يطمح إلى تأهل تاريخي لنصف النهائي 0:37 دقيقة تأهل سيدات بريطانيا والسويد إلى ربع نهائي