تأهل بايرن ميونيخ الألماني إلى نهائي كأس أودي بفوزه على فنربهشته التركي 6-1 يوم الثلاثاء في ملعب أليانز أرينا ضمن نصف النهائي، شاهدوا ملخص وأهداف مباراة بايرن ميونيخ و فنربهشته.

وحقّق بايرن ميونيخ فوزه الودي الثالث توالياً وجاء على حساب فنربهتشه بالستة، جاءت بفضل ثلاثية لتوماس مولر الذي دخل بعد 20 دقيقة على البداية بسبب إصابة سيرج غنابري.

وحسم النادي البافاري الذي يفتتح موسمه السبت ضد غريمه بوروسيا دورتموند في الكأس السوبر المواجهة في الشوط الأول الذي شهد تسجيله خماسية عبر البرتغالي ريناتو سانشيز (22) وليون غوريتسكا (28) وتوماس مولر (31 و44 من ركلة جزاء) والفرنسي كينغسلي كومان (40).

وأكمل مولر ثلاثيته في بداية الشوط الثاني (58)، قبل أن يقلص الألماني ماكس كروسه، لاعب بريمن ومونشنغلادبلاخ السابق، الفارق للفريق التركي في الدقيقة 64.

ويلتقي بايرن الأربعاء مع توتنهام الإنكليزي الذي انتصر على ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي الآخر بهدف دون رد.