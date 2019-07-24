أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الأربعاء تعرّض جناحه الدولي ماركو أسينسيو لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، سيضطره لإجراء عملية جراحية من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.



ونشر ريال بيانا جاء فيه "سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة"، بدون أن يحدد مدة غياب أسينسيو، غير أن وسائل إعلام إسبانية قدرتها ما بين 6 إلى 8 أشهر.

وكان أسينسيو (23 عاما) أصيب فجر اليوم الأربعاء أمام أرسنال الإنكليزي وصيف مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المنصرم، بعد دقائق معدودة على تسجيله هدف التعادل لريال في المباراة التي فاز بها فريقه بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 في لاندوفر الأميركية (ولاية ماريلاند) ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية.

وأصيب أسينسيو في الدقيقة 65 بعدما دخل بديلا، وتم إخراجه من الملعب على الحمالة.

وخلطت إصابة اللاعب الدولي الإسباني أوراق نادي العاصمة الذي حل ثالثا في الدوري الموسم المنصرم، إذ من الممكن أن يعدل عن قراره بيع داني سيبايوس إلى أرسنال والإبقاء عليه، مع رغبته بالتخلي عن خدمات جناحه الويلزي غاريث بايل.

