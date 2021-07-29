مانشستر يونايتد يلغي مباراة ودية بسبب الاشتباه بحالات كوفيد-19 في صفوفه

وكان من المقرر أن يلتقي مانشستر يونايتد مع برستون على أرض الأخير السبت استعدادا للموسم الجديد في الدوري الانكليزي الممتاز الذي ينطلق في 14 آب/أغسطس المقبل، لكن الفحص الروتيني الذي خضع له أفراد الفريق أسفر عن إمكانية وجود بعض الحالات الايجابية ضمن صفوف الفريق الأول الذي خاض مباراة ودية بالأمس ضد برنتفورد اللندني انتهت بالتعادل 2-2.

وسيخضع اللاعبون أصحاب الحالات المشتبه بها الى الحجر الصحي بانتظار خضوعهم للمزيد من الفحوصات.

وأصدر مانشستر يونايتد بيانا جاء فيه "بعد فحوص روتينية للاعبي الفريق الأول الذين تدربوا اليوم، نشتبه بعدد قليل من النتائج الإيجابية ما أدى الى القيام بحجر هؤلاء بانتظار إجراء المزيد من الفحوصات".

وأضاف "إنها إجراءات احترازية مبنية على البروتوكول المعتمد، ولقد اتخذنا القرار الصعب بعدم خوض المباراة الودية ضد برستون السبت" مشيرا الى السلامة المتعلقة بكوفيد-19 تعتبر اولوية بالنسبة الى النادي.

وختم النادي "في الوقت الحالي، لا نتوقع أي عوائق في ما يتعلق بمبارياتنا المقبلة، لكننا سنواصل احترام البروتوكول الموضوع من قبل الدوري الانكليزي الممتاز في هذا المجال".

يذكر أن مانشستر يونايتد يفتتح الموسم باستضافة جاره ليدز يونايتد على ملعب "أولدترافورد" في 14 آب/أغسطس المقبل.