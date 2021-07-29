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مباريات ودية

مانشستر يونايتد يلغي مباراة ودية بسبب الاشتباه بحالات كوفيد-19 في صفوفه

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ألغى نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي مباراته الاستعدادية ضد برستون المقررة السبت بسبب الاشتباه بحالات إيجابية بكوفيد-19 داخل معسكر الفريق كما أعلن مساء الخميس.

Reuters

وكان من المقرر أن يلتقي مانشستر يونايتد مع برستون على أرض الأخير السبت استعدادا للموسم الجديد في الدوري الانكليزي الممتاز الذي ينطلق في 14 آب/أغسطس المقبل، لكن الفحص الروتيني الذي خضع له أفراد الفريق أسفر عن إمكانية وجود بعض الحالات الايجابية ضمن صفوف الفريق الأول الذي خاض مباراة ودية بالأمس ضد برنتفورد اللندني انتهت بالتعادل 2-2.

وسيخضع اللاعبون أصحاب الحالات المشتبه بها الى الحجر الصحي بانتظار خضوعهم للمزيد من الفحوصات.

وأصدر مانشستر يونايتد بيانا جاء فيه "بعد فحوص روتينية للاعبي الفريق الأول الذين تدربوا اليوم، نشتبه بعدد قليل من النتائج الإيجابية ما أدى الى القيام بحجر هؤلاء بانتظار إجراء المزيد من الفحوصات".

وأضاف "إنها إجراءات احترازية مبنية على البروتوكول المعتمد، ولقد اتخذنا القرار الصعب بعدم خوض المباراة الودية ضد برستون السبت" مشيرا الى السلامة المتعلقة بكوفيد-19 تعتبر اولوية بالنسبة الى النادي.

وختم النادي "في الوقت الحالي، لا نتوقع أي عوائق في ما يتعلق بمبارياتنا المقبلة، لكننا سنواصل احترام البروتوكول الموضوع من قبل الدوري الانكليزي الممتاز في هذا المجال".

يذكر أن مانشستر يونايتد يفتتح الموسم باستضافة جاره ليدز يونايتد على ملعب "أولدترافورد" في 14 آب/أغسطس المقبل.                                    

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