ليفربول يستعد لعودة المنافسات بسداسية في شباك بلاكبيرن

ويكثف فريق المدرب يورغن كلوب استعداداته لاستئناف الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم الأسبوع المقبل.

وهز الثلاثي البارز ساديو ماني ونابي كيتا وجويل ماتيب الشباك وأكمل تاكومي مينامينو والثنائي الشاب كي-يانا هوفر وليتون كلاركسون السداسية أمام بلاكبيرن روفرز.

وغاب النجم محمد صلاح والظهير الأيسر أندي روبرتسون عن التشكيلة لكن كلوب أبدى رضاه عن أداء فريقه.

وقال لموقع النادي: "سارت المباراة بشكل جيد للغاية منذ البداية. لا نحتاج في المباراة الأولى أن نكون في أعلى مستوياتنا لكننا نحتاج إلى اظهار جاهزيتنا للمنافسة وقدرتنا على الدفاع وإيجاد الحلول".

ويتفوق ليفربول في الصدارة بفارق 25 نقطة عن أقرب مطارديه وأصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أول ألقابه في الدوري منذ 30 عاماً.

وسيستأنف حملته أمام غريمه المحلي إيفرتون في غوديسون بارك في 21 يونيو/ حزيران.



