فرنسا تفوز ودياً على بوليفيا

وكان غريزمان خلف الهدف الأول الذي سجله توما ليمار لفريق المدرب ديدييه ديشان بتمريرة رائعة (5)، قبل أن يضيف بنفسه الثاني أواخر الشوط الأول بعد تمريرة عرضية من بول بوغبا أربكت الدفاع البوليفي الذي فشل في إبعاد الكرة، فسقطت أمام غريزمان الذي تابعها في الشباك (42)، رافعاً رصيده إلى29 هدفاً بقميص "الديوك".

وقد تعكرت فرحة أبطال العالم بهذا الفوز الودي بعد اصابة نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي في كاحله الأيسر، ما اضطر ديشان إلى استبداله خلال استراحة الشوطين بوسام بن يدر.

وتتحضر فرنسا للسفر إلى تركيا من أجل مواجهتها السبت المقبل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أوروبا 2020، والتي يتصدرها أبطال العالم بنفس عدد نقاط (6) مضيفهم التركي الذي تغلب بدوره الأحد على نظيره الأوزبكستان بهدفين أيضاً سجلهما مهمات زكي تشيليك، قبل لقاء أندورا بعدها بأربعة أيام.

أما بوليفيا، فتتحضر لخوض كوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية حيث تفتتح البطولة في 15 الشهر الحالي ضد البرازيل المضيفة ضمن المجموعة الأولى التي تضم البيرو وفنزويلا.







