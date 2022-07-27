English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
مباريات ودية

ريد بول سالزبورغ يهزم ليفربول ودياً

من قبل

فاز فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي على ضيفه ليفربول الإنكليزي بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت مساء الأربعاء في النمسا.

Reuters

وسجل بنيامين سيسكو هدف الفوز لسالزبورغ في الدقيقة 31.

والمباراة هي الرابعة للفريق الإنكليزي خلال استعداداته للموسم الجديد حيث كان خسر أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة قبل أن يتغلب على كريستال بالاس بثنائية نظيفة ثم لايبزيغ بخمسة أهداف دون رد.

مباريات ودية ليفربول ريد بول سالزبورغ
السابق ريال مدريد لا يزال يبحث عن فوز
اقرأ
ريال مدريد لا يزال يبحث عن فوزه الودي الأول
التالي
-

آخر الأحداث

>