ريد بول سالزبورغ يهزم ليفربول ودياً

من قبل beIN SPORTS July 27, 2022 22:14 فاز فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي على ضيفه ليفربول الإنكليزي بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت مساء الأربعاء في النمسا.