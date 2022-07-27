ريد بول سالزبورغ يهزم ليفربول ودياً

وسجل بنيامين سيسكو هدف الفوز لسالزبورغ في الدقيقة 31.
والمباراة هي الرابعة للفريق الإنكليزي خلال استعداداته للموسم الجديد حيث كان خسر أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة قبل أن يتغلب على كريستال بالاس بثنائية نظيفة ثم لايبزيغ بخمسة أهداف دون رد.
وسجل بنيامين سيسكو هدف الفوز لسالزبورغ في الدقيقة 31.
والمباراة هي الرابعة للفريق الإنكليزي خلال استعداداته للموسم الجديد حيث كان خسر أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة قبل أن يتغلب على كريستال بالاس بثنائية نظيفة ثم لايبزيغ بخمسة أهداف دون رد.
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