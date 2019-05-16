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دوري أبطال أوروبا
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تشيلسي يفوز على نيو إنغلاند الأميركي في مباراة خيرية

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فاز تشيلسي ثالث الدوري الإنكليزي لكرة القدم على نيو إنغلاند الأميركي 3-صفر الأربعاء في مباراة خيرية أقيمت في مدينة بوسطن الأميركية.

twitter.com/ChelseaFC

فوز تشلسي الإنكليزي على نيو إنغلاند الأميركي في مباراة خيرية

وافتتح لاعب الوسط الدولي روس باركلي التسجيل في الدقيقة الثالثة، وأضاف المهاجم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو الثاني في الدقيقة 29، قبل أن يضيف باركلي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 60.

وتم تنظيم المباراة تحت شعار "صافرة النهاية ضد الكراهية" بتوجيه من مالك نيو إنغلاند روبرت كرافت الذي يملك أيضا فريق كرة القدم الأميركية نيو إنغلاند باتريوتس.

ومكنت المباراة الخيرية من جمع 4 ملايين دولار سيتم توزيعها على الجمعيات التي تكافح التمييز والعنف.

ويستعد تشيلسي لمواجهة مواطنه أرسنال في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 29 أيار/مايو الحالي في العاصمة الأذربيجانية باكو.

تشيلسي
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