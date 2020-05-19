أندية ريال مدريد وبايرن ميونيخ وإنترميلان تطلق "كأس التضامن"



وجاء في بيان صادر عن نادي العاصمة الإسبانية "سينظم ريال مدريد، مع بايرن ميونيخ وإنتر ميلان الكأس الأوروبية للتضامن عام 2021 من أجل جمع التبرعات للعاملين في القطاع الصحي في إسبانيا وإيطاليا اللتين تكافحان تفشي فيروس كورونا المستجد".

وبموجب هذه المسابقة، ستقام ثلاث مباريات عام 2021 في مدريد، ميونيخ وميلانو في مواعيد تحدد لاحقا، وأضاف البيان "في كل الأحوال، ستقام هذه المباريات عندما يصبح ممكنا عودة الجماهير إلى المدرجات".

وستقام مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في مدريد، وإنتر ميلان مع بايرن ميونيخ في ميلانو، وبايرن ميونيخ مع ريال مدريد في ميونيخ.

وفي خلال كل مباراة، سيدعو كل ناد مضيف العاملين في مجال الصحة في مدينته لمتابعة المباراة في خطوة لشكرهم على العمل الذي يقومون به من أجل مكافحة وباء "كوفيد-19".

وختم البيان "تهدف الأندية الثلاثة إلى البعث برسالة تضامن وأخوة بين مختلف الشعوب الأوروبية وتريد التعبير عن تضامنها، احترامها وامتنانها لهؤلاء الأبطال".







