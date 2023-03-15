وليد شـديـرة: "مواجهة البرازيل ستكون اختباراً صعباً" من قبل beIN SPORTS March 15, 2023 19:55 2:28 دقيقة أكد الدولي المغربي وهداف دوري الدرجةِ الثانية الإيطالي وليد شـديـرة أن مواجهة المنتخب المغربي ضد البرازيل لن تكون مواجهةً ذات طابعٍ ودي بل ستكونُ بمثابةِ اختبار صعب لأسود الأطلس. مقابلات المنتخب المغربي -آخر الفيديوهات 5:38 دقيقة غنت يتجاوز إسطنبول باشاكشيهير ويبلغ ربع النهائي 2:28 دقيقة شـديـرة: "مواجهة البرازيل ستكون اختباراً صعباً" 0:51 دقيقة ريال مدريد يودع دوري أبطال أوروبا للشباب 0:20 دقيقة منتخب أوزبكستان إلى نهائي كأس آسيا تحت 20 عاماً 1:49 دقيقة صدامات بين مشجعي نابولي وفريق آينتراخت فرانكفورت 1:21 دقيقة أولمبياد باريس - ماكرون يعد بتقديم دورة نموذجية 1:57 دقيقة دي يونغ: مباراة الكلاسيكو هي الأكبر في كرة القدم 0:46 دقيقة تقارير - سيميوني يوافق على البقاء مدرباً لأتليتيكو 1:00 دقيقة لقاء خاص مع أكسيل ديساسي 1:10 دقيقة الطالبي يتحدث لـbeIN SPORTS عن أهدافه وطموحاته