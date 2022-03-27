مودريتش يتحدث عن أهمية المباراة الودية أمام سلوفينيا من قبل beIN SPORTS March 27, 2022 10:34 0:46 دقيقة شدّد الكرواتي لوكا مودريتش على أهمية مباراة بلاده الودية أمام سلوفينيا والتي انتهت بالتعادل 1-1 وجرت في استاد المدينة التعليمية أحد ملاعب كأس العالم FIFA قطر 2022™ مقابلات منتخب كرواتيا لوكا مودريتش -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة مودريتش يتحدث عن أهمية ودية كرواتيا وسلوفينيا 0:49 دقيقة فيفا يطلق مشروع كرة القدم من أجل المدارس في قطر 5:33 دقيقة هولندا تغلب الدنمارك ودّياً في ليلة تألّق إريكسن 3:56 دقيقة فوز مثير للمنتخب الإسباني على ألبانيا 0:28 دقيقة الإنكليزي جوردن يتصدر ترتيب بطولة قطر ماسترز 0:32 دقيقة كاراباث بطلاً للمرحلة السادسة في سباق كاتالونيا 0:36 دقيقة هاميلتون يٌقصى من التجارب التأهيلية الأولى ! 3:55 دقيقة المنتخب البلجيكي يتعادل مع جمهورية أيرلندا ودياً 3:25 دقيقة قطر تهزم بلغاريا ودّياً 4:04 دقيقة المنتخب الإنكليزي يتفوق على سويسرا ودياً