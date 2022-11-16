المباراة شهدت ندية كبيرة وتمكن وصيف بطل العالم من حسمها بهدف دوّنه البديل أندري كراماريتش عند الدقيقة الثانية والثمانين، وتستهل السعودية مبارياتها في كأس العالم بمواجهة الأرجنتين فيما تلاقي كرواتيا منتخب المغرب.

