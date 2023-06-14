جاء ذلك بعد الزوبعة العالمية التي أثارتها الإساءات العنصرية في حق مهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور حيث كشف رئيسُ الاتحاد الإسباني لويس روبياليس ونظيرُه البرازيلي إدنالدو رودريغيز عن خططهما بشأن تنظيم لقاء ودي في مدريد تحت شعار: مباراة لمحاربة العنصرية..
محاربة العنصرية عنوان ودية إسبانيا والبرازيل في مارس المقبل
جاء ذلك بعد الزوبعة العالمية التي أثارتها الإساءات العنصرية في حق مهاجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور حيث كشف رئيسُ الاتحاد الإسباني لويس روبياليس ونظيرُه البرازيلي إدنالدو رودريغيز عن خططهما بشأن تنظيم لقاء ودي في مدريد تحت شعار: مباراة لمحاربة العنصرية..
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