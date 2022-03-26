وافتتح التسجيل المنتخب الكرواتي عبر لاعبه أندريج كراماريتش في الدقيقة 39 وتعادل جاكا بيول لسلوفينيا في الدقيقة 90.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخب الكرواتي للمشاركة في نهائيات كأس العالم القادمة علماً بأن الفريق يحتل حالياً المركز الخامس عشر في التصنيف العالمي.

التصنيف العالمي

وفشل وصيف بطل العالم في تحقيق الفوز في المباراة الأولى خلال النافذة الحالية، وسيأمل التعويض عندما يواجه المنتخب البلغاري الثلاثاء سعياً للاحتفاظ بمركزه الحالي (15) في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي "فيفا" الذي سيصدر في 31 آذار/مارس الجاري من أجل دخول قرعة المونديال التي ستسحب في الأول من نيسان/إبريل في المستوى الثاني.

وقال المدرب زلاتكو داليتش عقب المباراة: "لقد خاب أملنا حقيقة لأننا كنا نبحث عن الفوز، لكن أعتقد ان التعادل سيكون كافياً من أجل أن نبقى في المستوى الثاني قبل القرعة، هذا من الناحية الحسابية".

وأضاف "خلقنا بعض الفرص في الشوط الثاني من أجل قتل المباراة، لكنا لم نستثمرها بالشكل الأمثل، عانينا من البطء في بعض الأحيان ويجب ان نكون أفضل في المباراة القادمة".

بالمقابل يبحث المنتخب السلوفيني الذي فشل في التأهل إلى المونديال عن التحضير لبدء مشوار دوري الأمم الأوروبية في شهر حزيران/يونيو المقبل، حيث سيخوض لقاء ثانياً يوم الثلاثاء أمام قطر.

أحداث المباراة

ورغم السيطرة التي فرضها رفاق نجم ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش على المجريات، إلا أنهم لم يخلقوا فرصا واضحة على مرمى حارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك.

واستثمر فريق داليتش خطأ دفاعياً عندما فشل ميها لاسيتش في إبعاد تمريرة دويي تشاليتا-كار التي وصلت لكراماريتش ووضعها في الشباك (39).

وفي الوقت الذي كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة نفذ ميها زايك ركنية حولها ياكا بيول برأسه لتضرب في العارضة وتسقط داخل خط المرمى (90+1).

وقال ماتياش كيك مدرب المنتخب السلوفيني: "حاولنا أن نجرب لاعبين جدد وأفكاراً مختلفة تحضيراً للمرحلة المقبلة رغم أننا واجهنا فريقاً قوياً، دافعنا بشكل جيد لكنهم سجلوا...عدنا الى المباراة في الرمق الأخير وهذا أمر جيد ألا نخسر".

وأضاف "بعد التبديلات التي أجراها المنتخب الكرواتي غامرنا أكثر وأصبحنا فعالين في الهجوم. أنا راض تمامًا عن أداء اللاعبين وعن النتيجة التي تعد إيجابية خصوصًا وأننا لم نستسلم حتى في الوقت بدل الضائع".



