وخاضت الأرجنتين المباراة في ظل غياب العديد من اللاعبين الأساسيين، لا سيما القائد ليونيل ميسي الموقوف لثلاثة أشهر منذ آب/أغسطس الماضي من قبل اتحاد أميركا الجنوبية "كونميبول"، بعد توجيهه انتقادات لاذعة للتحكيم خلال بطولة كوبا أميركا الأخيرة التي حل فيها منتخب بلاده ثالثاً بعد خسارته أمام البرازيل المتوجة باللقب في نصف النهائي.

كما غاب لاعبو باريس سان جيرمان الفرنسي أنخل دي ماريا، مانشستر سيتي الإنكليزي سيرخيو أغويرو ويوفنتوس الإيطالي غونزالو هيغواين عن تشكيلة التانغو.

افتتح لوكاس ألاريو مهاجم باير ليفركوزن الألماني التسجيل لفريق المدرب ليونيل سكالوني على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو" في مدينة إلتشي شرق البلاد، برأسية إثر ركنية من ماركوس أكونيا لاعب جناح سبورتينغ البرتغالي (20).

وضاعف وصيف كأس العالم 2014 تقدمه بعدما ارتدت تسديدة أكونيا من جون إسبينوسا لتخدع الحارس بدرو أورتيز (27).

وسجل لياندرو باريديس لاعب خط وسط باريس سان جرمان الهدف الثالث من ركلة جزاء إثر عرقلة تعرض لها زميله لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الإيطالي (32)، ووقع جدال بين اللاعبين على هوية اللاعب الذي سينفذها كما حصل خلال الفوز (4-صفر) على المكسيك في أيلول/سبتمبر الماضي حين تجادل اللاعبان قبل أن يترجم باريديس الركلة بنجاح.

وقلصت الاكوادور الفارق مع انطلاق الشوط الثاني بركلة حرة رائعة بعيدة المدى على الجهة اليسرى، نفذها البديل أنخل مينا بيسراه استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الحارس أوغوستين ماركزين (49).

وسجل المدافع خيرمان بيتزيلا الهدف الرابع لمنتخب التانغو بطل العالم في مناسبتين (1978 و1986) برأسية إثر عرضية متقنة عن الجهة اليسرى للبديل باولو ديبالا لاعب يوفنتوس (66)، قبل أن يسجل البديل نيكولاس دومينيغيز هدفه الأول مع منتخب بلاده بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس (82).

واختتم لوكاس أوكامبوس مهرجان الأهداف بعد أن تصدى أورتيز لتسديدة ماتياس فارغاس، وصلت إلى لاعب إشبيلية الإسباني أسكنها في الشباك (86).

