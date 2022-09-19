وقال بلماضي: "حتى أكون صريحاً و واضحاً معكم . هناك أشياء تتطور و ستظهر خلال تواريخ الفيفا القادمة .. بعض اللاعبين تم ذكرهم و كان من المفترض وجودهم في هذا المعسكر التحضيري، لكن بعض الإجراءات الإدارية أعاقت ذلك. وهناك عوامل أخرى بإمكانها أن تعيق قدوم لاعبين آخرين..فهناك أشياء خارجة عن إرادتنا و سنرى ما يمكن فعله في التواريخ القادمة".

وأضاف: "بالنسبة لأهداف اللقاءين الوديين ..سنلعب ضد منتخبين أفريقيين جيدين .. لقد تكلمت عن منتخب غينيا قبل كأس أمم إفريقيا 2019 و لعبنا ضده في ثمن النهائي.. و قد درسنا جيداً طريقة لعب هذا المنتخب في المباريات التي واجهناه فيها...لذلك فغينيا لطالما خلق لنا صعوبة كبيرة و نريد أنواحه منتهخبات من هذا القبيل".

وختم حديثه بالقول: "الهدف دائماً هو التطور و إعطاء الفرصة لبعض اللاعبين لإظهار قدراتهم و تنميتها في المنتخب الوطني .. خلال هذه المباريات ذات الخصوصية في القارة .. هناك عدد من اللاعبين الشباب في منتخبنا و ما يحتاجونه الآن هو لعب أكبر عدد من المباريات لاكتساب الخبرة اللازمة على المستوى الدولي".