وبغياب نجم تشيلسي الإنكليزي كريستيان بوليسيتش الذي تعرض لإصابة خلال التمارين التحضيرية للمباراة، قدمت الولايات المتحدة أداء باهتاً أمام المنتخب الآسيوي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 24 عبر دايشي كامادا بعد تمريرة من هيديماسا موريتا.

ورغم التبديلات الكثيرة التي أجراها المدرب الأميركي غريغ برهالتر في الشوط الثاني، عجز لاعبوه عن إيجاد طريقهم إلى شباك اليابان التي كانت أقرب في أكثر من مناسبة للتسجيل قبل أن تحسم النتيجة نهائياً بهدف ثانٍ في الدقيقة 88 عبر البديل كاورو ميتوما بعد تمريرة من يوتا ناكاياما.

وتخوض الولايات المتحدة مباراة ودية أخيرة قبل النهائيات العالمية الثلاثاء ضد السعودية في مورسيا، فيما تبقى اليابان في دوسلدورف لمواجهة الإكوادور في اليوم ذاته.

وبعد خوضها مباراة تحضيرية أخيرة عشية النهائيات في 17 تشرين الثاني/نوفمبر ضد كندا في دبي، تنتقل اليابان إلى قطر حيث تبدأ مشوارها في المجموعة الخامسة باختبار صعب ضد ألمانيا بطلة العالم أربع مرات في 23 منه، على أن تلتقي بعدها كوستاريكا وإسبانيا.

أما الولايات المتحدة، فتلعب في المجموعة الثانية حيث تتواجه أولاً مع ويلز في 22 تشرين الثاني/نوفمبر قبل لقاء إنكلترا وإيران توالياً.

الأوروغواي تخسر من إيران



من جهته، حقق المنتخب الإيراني فوزاً لافتاً على نظيره الأوروغوياني 1-0 في مستهل مغامرته الثانية مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، وذلك في لقاء ودي أقيم الجمعة في مدينة سانت بولتن النمساوية.

وكان المنتخب الإيراني يخوض اختباره الأول مع مدربه الجديد القديم كيروش العائد الى "تيم ملّي" للمرة الثانية بعد تجربة ناجحة أولى بين 2011 و2019 (المدة الأطول في المنصب) تخللها قيادته الى مونديالي البرازيل 2014 وروسيا 2018.

وبعد شوط أول سيطر عليه المنتخب الأميركي الجنوبي تماماً وأهدر فيه العديد من الفرص عبر المخضرم لويس سواريز وداروين نونييز وفيديريكو فالفيردي وماتياس أوليفيرا، تحسن أداء الإيرانيين في الشوط الثاني وهددوا مرمى الحارس سيرخيو روشيت إن كان عبر مهدي ترابي، إحسان حاج صافي أو سعيد عزت الله، حتى نجحوا في النهاية بخطف هدف التقدم والفوز عبر البديل مهاجم بورتو البرتغالي مهدي طرامي بعد تمريرة من البديل الآخر كريم أنصاري فرد (79).

وبذلك، ألحق المنتخب الإيراني ببطل العالم مرتين هزيمته الأولى منذ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 حين سقط في بوليفيا 0-3 في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

ويبقى الإيرانيون في النمسا لمواجهة السنغال الثلاثاء المقبل في آخر لقاء استعدادي قبل نهائيات المونديال التي أوقعتهم في مجموعة الثانية مع إنكلترا وويلز والولايات المتحدة.

أما الأوروغواي، فتلتقي كندا الثلاثاء في براتيسلافا التشيكية في آخر تحضير لها للنهائيات التي أوقعتها في المجموعة الثامنة بجانب البرتغال وغانا وكوريا الجنوبية.

الإمارات تخسر أمام الباراغواي

وخسر منتخب الإمارات امام نظيره الباراغوياني 0-1 الجمعة في النمسا.

وسجل فابيان بالبوينا هدف الباراغواي في الدقيقة 85.

ويخوض كل من المنتخبين مباراة ودية ثانية ضمن النافذة الدولية الحالية في 27 الحالي، فتلعب الإمارات مع فنزويلا في النمسا أيضاً، والباراغواي، مع المغرب في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وفاز منتخب بوركينا فاسو على نظيره الكونغولي الديموقراطي 1-0 الجمعة في مدينة الدار البيضاء المغربية في مباراة دولية ودية في كرة القدم في إطار استعداداتهما لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وسجل مهاجم باشاك شهير التركي، برتران تراوريه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.



وانتهى لقاء كوريا الجنوبية وكوستاريكا الودي بالتعادل 2-2.