وتغلّب منتخب المغرب على نظيره البرازيلي 2-1 فجر يوم الأحد في مباراة ودية جرت في مدينة طنجة.

وتقدّم أسود الأطلس بهدف سفيان بوفال لاعب الريان القطري مع الدقيقة التاسعة والعشرين وحافظوا على النتيجة حتى نهاية الشوط الأول.

وأدرك كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي التعادل في الدقيقة السابعة والستين لكن البديل عبد الحميد صابيري أهدى المغرب الانتصار بهدف جاء قبل قرابة 11 دقيقة على النهاية.

وهذه المباراة الأولى لمنتخب المغرب منذ عودته من مونديال قطر بعد احتلاله المركز الرابع، وقد أظهر أداءً لافتاً بتقاسمه السيطرة مع البرازيل.

وزادت كتيبة وليد الركراكي من معاناة البرازيل التي خرجت من ربع نهائي كأس العالم الأمر الذي أدى لإقالة المدرب تيتي.

وخاض منتخب البرازيل المواجهة بمعظم نجومه وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور ورودريغو وميليتاو.

هجوم مغربي ضاغط

وكان مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي عند وعده الذي أطلقه قبل المباراة عندما لعب بمجازفة هجومية منذ بداية المباراة خلافا لحذره الدفاعي الذي تميَّز به في المونديال، لكن أول فرصة خطيرة في المباراة كانت برازيلية عندما انفرد مهاجم بالميراس روني داخل المنطقة إثر تلقيه كرة بينية من رودريغو سددها فوق العارضة (14).

ورد المغرب عندما مرر جناح تشلسي حكيم زياش كرة عرضية إلى مدافع بايرن ميونيخ الألماني نصير مزراوي داخل المنطقة فهيأها على صدره وتلاعب بمدافعي توتنهام إيمرسون وريال مدريد إيدر ميليتاو قبل أن يسددها قوية بجوار القائم الأيسر (23).

وكاد رودريغو يفعلها اثر خطأ لمزراوي عند حافة المنطقة فسدد الكرة برعونة تصدى لها حارس مرمى إشبيلية الإسباني ياسين بونو على دفعتين (24).

ونجح المغرب في افتتاح التسجيل بعد هجمة منسقة ولعبة مشتركة بين الخنوس وبوفال داخل المنطقة فأنهاها مهاجم الريان القطري بتسديدة زاحفة من مسافة قريبة على يمين حارس مرمى بالميراس فيفرتون (29).

واهدر رودريغو فرصة إدراك التعادل عندما تلقى كرة داخل المنطقة سددها بعيداً عن الخشبات الثلاث (36).

وحذا حذوه زياش إثر تلقيه كرة على طبق من ذهب من بوفال داخل المنطقة سددها بجوار القائم الأيمن البعيد (37).

وكاد لاعب وسط مرسيليا الفرنسي عز الدين اوناحي يفعلها بتسديدة ذكية من مسافة قريبة ارتطمت بقدم ميليتاو ومرت بجوار القائم لايسر البعيد (37).

ورد فينيسيوس بتسديدة خادعة مرت فوق العارضة بسنتمترات قليلة (41).

وأنقذ بونو مرماه من هدف التعادل مطلع الشوط الثاني بابعاده ببراعة تسديدة قوية "على الطاير" لرودريغو من خارج المنطقة الى ركنية لم تثمر (47). وسدد اوناحي كرة قوية من خارج المنطقة ابعدها الحارس بصعوبة قبل أن يشتتها الدفاع (54).

ونجح القائد لاعب وسط مانشستر يونايتد الانكليزي كاسيميرو في ادراك التعادل بتسديدة من خارج المنطقة افلتت من يدي بونو وعانقت الشباك (67).

ونجح البديل لاعب وسط سمبدوريا الإيطالي الصابيري في منح الفوز للمغرب عندما استغل كرة مرتدة من زميله البديل الاخر مهاجم باري الايطالي وليد شديرة اثر تمريرة عرضية للبديل الثالث مدافع الوداد البيضاوي يحيى عطية الله سددها قوية بيمناه من مسافة قريبة ارتطمت بسقف العارضة وعانقت الشباك (79).

