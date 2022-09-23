السعودية تواصل استعداداتها لمواجهة الإكوادور من قبل beIN SPORTS September 23, 2022 12:29 0:47 دقيقة يواصل المنتخب السعودي تحضيراته في معسكره في مدينة أليكانتي الإسبانية والذي يدخل ضمن المرحلة الثانية من برنامج الأخضر الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية السعودية مباريات دولية ودية -آخر الفيديوهات 5:54 دقيقة الأنظار تتجه لمباراة فيدرير الأخيرة 0:43 دقيقة محاكاة لاختبار مدى جاهزية حافلات نقل الجماهير 0:56 دقيقة "فيفا" يطلق تطبيقًا جديدًا بشأن بيانات اللاعبين 0:28 دقيقة المنتخب الكاميروني يخسر ودّيًا أمام نظيره الأوزبكي 0:39 دقيقة مواجهة ودّية واعدة بين قطر وكندا 1:32 دقيقة مصر تبحث عن تغيير الصورة بقيادة محمد صلاح 0:47 دقيقة السعودية تواصل استعداداتها لمواجهة الإكوادور 1:22 دقيقة المغرب يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة تشيلي 2:43 دقيقة باخ يشدد على إتاحة ممارسة الرياضة لجميع اللاجئين 1:17 دقيقة مباراة ودّية مرتقبة بين أوروغواي وإيران