ووقع على هدف اللقاء الوحيد قائد المنتخب الإنكليزي ماركوس راشفورد من ركلة جزاء 68، بعدما ارتكب البديل تيبريو كابوسا مخالفة ضد جاك غريليش

وأضاع جوردان هندرسون فرصة مضاعفة النتيجة، عندما فشل بتسجيل ركلة جزاء أخرى، بسبب تألق حارس رومانيا نيتا 78.

وأجرى المدرب غاريث ساوثغيت تسعة تغييرات على الفريق الذي هزم النمسا بالنتيجة نفسها يوم الأربعاء الماضي.

وتلعب إنكلترا في المجموعة الرابعة إلى جانب كرواتيا، اسكتلندا، والتشيك.

وتملك إنكلترا فرصة ذهبية للذهاب بعيداً نحو لقب كأس أمم أوروبا كرة القدم، عندما تخوض مبارياتها في دور المجموعات والأدوار الاقصائية على أرضها في نسخة موزعة بين 11 مدينة قارية.

