وذكر الاتحاد الدانماركي لكرة القدم في بيان صحفي أن اللاعب الذي عاد إلى المنافسات نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي مع فريقه الجديد برينتفورد الإنكليزي، سيكون ضمن قائمة المنتخب الدنماركي لخوض المباراتين الوديتين أمام هولندا وصربيا في نهاية آذار/ مارس.

وعاد الدانماركي إلى الدوري الإنكليزي الممتاز الذي تألق فيه بين 2013 و2020 خلال دفاعه عن ألوان توتنهام قبل ترك الأخير للالتحاق بإنتر الإيطالي.

ولكن مع خضوعه لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز لمنع خطر الموت المفاجئ، لا يسمح له بخوض كرة القدم على المستوى الاحترافي في الدوري الإيطالي، بخلاف بطولات أخرى، اضطر الى الرحيل عن "نيراتسوري" بالتراضي.

وقال مدرب المنتخب الدنماركي كاسبر هيولماند لصحافيين "إنه (إريكسن) في حالة جيدة. لقد تابعته عن كثب. كنت مؤخراً في لندن لرؤيته وتقييمه. رأيته في التمارين وخلال مباراة، وكان جسدياً قوياً للغاية".

وأضاف "هناك دائما أشياء يمكن تحسينها، وهذا طبيعي، لكنه يلعب بمستوى عال جداً".

وخاض إريكسن 109 مباريات دولية، وأحرز 36 هدفاً للمنتخب الدنماركي الذي تأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.