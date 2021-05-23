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مباريات دولية ودية

وديتان للعراق استعداداً للتصفيات المزدوجة

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يخوض المنتخب العراقي لكرة القدم مباراتين وديتين مع نظيريه طاجيكستان والنيبال، في إطار استعداداته لخوض منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين، حيث تستضيف البحرين تجمع مباريات المجموعة الثالثة.

AFP

ويستضيف "أسود الرافدين" منتخب طاجيكستان الاثنين على استاد البصرة الدولي في جنوب البلاد، قبل أن يستقبل نظيره النيبالي في 29 أيار/مايو الحالي على الملعب نفسه.

ويتصدر العراق ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة متقدماً نظيره البحريني الثاني بفارق نقطتين، ثم المنتخب الإيراني الذي يملك في جعبته أربع مباريات في المركز الثالث بست نقاط.

ويشغل المنتخب الطاجيكي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الآسيوية الثامنة برصيد (10 نقاط)، خلف المتصدر المنتخب الياباني بفارق (5 نقاط).

وبموجب توقيتات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمباريات التصفيات المزدوجة، يلتقي المنتخب العراقي مع منتخب كمبوديا في 7 حزيران/يونيو المقبل، قبل أربعة أيام من مواجهة هونغ كونغ، ثم إيران في 15 من الشهر نفسه.

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