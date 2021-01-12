ودية الإمارات والعراق تنتهي بالتعادل السلبي

وكانت المباراة الأولى التي يخوضها المنتخب الإماراتي تحت قيادة مدربه الجديد-القديم الهولندي بيرت فان مارفيك الذي عاد لتولي مهامه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد عام من إقالته إثر خسارتين متتاليتين من العراق وقطر في كأس الخليج 24.

وكاد العراق الذي افتقد لعدد من لاعبيه في مقدمتهم علاء عبد الزهرة وأمجد عطوان لإصابتهما، أن يفتتح التسجيل بعد تسديدة قوية من ساجد جاسم أصابت القائم (24).

وسيطر أصحاب الأرض على مجريات المباراة من دون فاعلية هجومية، إذ فشل علي مبخوت في التسجيل برأسية بعد عرضية من بندر الأحبابي ارتقى لها وحوّلها بعيدة عن مرمى حارس العراق جلال حسن رغم سهولة مهمته (50).

وسدد البديل خليل إبراهيم بقوة، لكن كرته أبعدها حسن ببراعة (84).

وقال لاعب وسط الإمارات علي سالمين عقب المباراة إن "الأداء الجماعي كان أبرز مكاسبنا في مباراة اليوم، أما السلبية الوحيدة فكانت عدم التسجيل وترجمة سيطرتنا في الوسط إلى أهداف".

من جهته، أكد الحارس العراقي حسن أن "التعادل يعتبر جيداً أمام الإمارات التي لعبت بصفوف مكتملة، على عكس العراق الذي شارك في صفوفه نحو 6 لاعبين شباب وجدد".