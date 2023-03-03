نيمار يغيب عن قائمة البرازيل لمواجهة المغرب الودية

وغاب نيمار نجم باريس سان جيرمان عن القائمة المعلنة للمنتخب البرازيلي بسبب الإصابة كما شهدت القائمة استدعاء العديد من الوجوه الجديدة واللاعبين المحليين فيما غاب عنها عدد كبير من الأسماء التي شاركت في نهائيات كأس العالم الماضية "قطر 2022".
وغاب بداعي الإصابة أيضاً كل من تياغو سيلفا مدافع تشلسي إضافة إلى غابرييل جيسوس مهاجم آرسنال الذي يستعد للعودة إلى المشاركة مع المدفعجية لأول مرة منذ إصابته مع منتخب بلاده في كأس العالم الماضية.
ومن المقرر أن يستضيف المنتخب المغربي نظيره البرازيلي في مواجهة ودية ستقام في الخامس والعشرين من مارس/آذار المقبل على ملعب إبن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.