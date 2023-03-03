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كأس الاتحاد الإنكليزي
مباريات دولية ودية

نيمار يغيب عن قائمة البرازيل لمواجهة المغرب الودية

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أعلن رامون مينيزيس المدرب المؤقت للمنتخب البرازيلي تشكيلة الفريق الذي سيخوض المواجهة الودية الدولية المرتقبة أمام المغرب.

AFP

وغاب نيمار نجم باريس سان جيرمان عن القائمة المعلنة للمنتخب البرازيلي بسبب الإصابة كما شهدت القائمة استدعاء العديد من الوجوه الجديدة واللاعبين المحليين فيما غاب عنها عدد كبير من الأسماء التي شاركت في نهائيات كأس العالم الماضية "قطر 2022".

وغاب بداعي الإصابة أيضاً كل من تياغو سيلفا مدافع تشلسي إضافة إلى غابرييل جيسوس مهاجم آرسنال الذي يستعد للعودة إلى المشاركة مع المدفعجية لأول مرة منذ إصابته مع منتخب بلاده في كأس العالم الماضية.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب المغربي نظيره البرازيلي في مواجهة ودية ستقام في الخامس والعشرين من مارس/آذار المقبل على ملعب إبن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.
 

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