نيمار يغيب عن قائمة البرازيل لمواجهة المغرب الودية

وغاب نيمار نجم باريس سان جيرمان عن القائمة المعلنة للمنتخب البرازيلي بسبب الإصابة كما شهدت القائمة استدعاء العديد من الوجوه الجديدة واللاعبين المحليين فيما غاب عنها عدد كبير من الأسماء التي شاركت في نهائيات كأس العالم الماضية "قطر 2022".

Convocados anunciados! 🤩🇧🇷



O treinador Ramon Menezes divulgou os 23 atletas que farão parte do grupo que disputará o amistoso contra Marrocos, no dia 25 de março, na cidade de Tânger.



Dos jogadores, nove vestirão a Amarelinha pela primeira vez.



Vamos com tudo! 💛💪 pic.twitter.com/x6r531igVz — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 3, 2023

وغاب بداعي الإصابة أيضاً كل من تياغو سيلفا مدافع تشلسي إضافة إلى غابرييل جيسوس مهاجم آرسنال الذي يستعد للعودة إلى المشاركة مع المدفعجية لأول مرة منذ إصابته مع منتخب بلاده في كأس العالم الماضية.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب المغربي نظيره البرازيلي في مواجهة ودية ستقام في الخامس والعشرين من مارس/آذار المقبل على ملعب إبن بطوطة في مدينة طنجة المغربية.

