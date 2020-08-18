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دوري أبطال أوروبا
مباريات دولية ودية

مواجهات سبتمبر الودية الدولية ستقام في أوروبا فقط

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء أنه قرر عدم إقامة مباريات دولية للمنتخبات الوطنية خلال شهر أيلول/سبتمبر إلا في قارة أوروبا في خطوة لتفادي سفر اللاعبين وسط انتشار فيروس كورونا المستجد.

AFP

وقرر فيفا تأجيل نافذة المباريات الدولية التي كانت مقررة من 31 آب/اغسطس إلى 8 ايلول/سبتمبر 2020 إلى الفترة من 24 كانون الثاني/يناير وحتى الأول من شباط/فبراير 2022 "لجميع الاتحادات القارية باستثناء الاتحاد الاوروبي" بحسب بيان صادر عن الاتحاد الدولي.

وبالتالي لن يتعين على لاعبي قارتي اميركا الجنوبية وإفريقيا تكبد مشقة السفر مطلع أيلول/سبتمبر للدفاع عن ألوان منتخباتهم الوطنية.

وأكد الاتحاد الدولي أيضا موعداً جديداً لإقامة كأس الامم الافريقية (كان) في كانون الثاني/يناير 2022 "على أن يتم تحديد المواعيد في وقت لاحق".

وأضاف البيان أن قرار فيفا جاء "بعد اضطرابات على المستوى العالمي تتعلق بتفشي وباء كوفيد-19 في مناطق عدة من العالم".
 

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