مصر تتغلب بصعوبة على ليبيريا ودياً

وسجل حمدي فتحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85.

سيطر المنتخب المصري على مجريات الشوط الأول تماماً وأهدر له أحمد سيد "زيزو" في أول مشاركة له مع المنتخب فرصة هدف مؤكد وهو منفرد بمرمى الضيوف ولكنه سدد فوق العارضة.

وتوالى مسلسل إهدار الفرص السهلة عن طريق محمد مجدي "قفشه" واحمد جمعه وحسين الشحات وزيزو وسط تألق آشلي وليامس حارس ليبيريا الذي تصدى لعدة فرص خطرة.

ولم تفلح التغييرات التي أجراها حسام البدري المدير الفني للفراعنة في تغيير ايقاع المباراة البطيء رغم الاستحواذ والسيطرة المصرية شبه التامة.

وكاد كريستوفر جاكسون مهاجم الضيوف يقلب الطاولة على اصحاب الارض بعدما سدد خارج المرمى وهو منفرد بمحمد الشناوي حارس الفراعنة (80) قبل أن ينجح البديل حمدي فتحي في إحراز هدف المباراة الوحيد بعدما حوّل عرضية محمد هاني على يسار الحارس الليبيري (85).

وفى الدقيقة 86 أشهر حكم المباراة احمد الغندور البطاقة الحمراء لكريستوفر جاكسون، بعد حصوله على الانذار الثاني لتعمده الخشونة على فتحي ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.