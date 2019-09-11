فوز ودّي كاسح للأرجنتين على المكسيك



وحسمت الأرجنتين، القادمة من تعادل سلبي قبل خمسة أيام مع تشيلي في لوس أنجليس بغياب قائدها ليونيل ميسي الذي يتعافى من إصابة في ساقه أبعدته عن المباريات الثلاث الأولى لبرشلونة في الدوري الإسباني، اللقاء في الشوط الأول الذي سجلت فيه أهدافها الأربعة.

ومهد مارتينيز طريق الفوز أمام فريق المدرب ليونيل سكالوني بتسجيله الهدفين الأولين في الدقيقتين 17 و22 ثم أضاف الرابع لبلاده في الدقيقة 39، حين كانت متقدمة بثلاثية بعد ركلة جزاء نفذها لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لياندرو باريديس (33).

ووضع المنتخب الأرجنتيني بهذا الفوز حدا للمباريات الـ11 المتتالية التي خاضتها المكسيك دون هزيمة بقيادة مدرب "لا ألبيسيليستي" السابق خيراردو "تاتا" مارتينو الذي أشرف على منتخب بلاده بين 2014 و2016.