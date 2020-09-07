سوريا تلتقي الكويت ودياً في كرة القدم



وأشار أبا زيد أنّ منتخب سوريا "سيخضع لمعسكر تدريبي في الإمارات بالفترة من 5 إلى 13 تشرين الاول/أكتوبر المقبل وسيلتقي الكويت في 12 منه".



وكان منتخب سوريا بلاعبيه المحليين أنهى قبل ايام معسكراً تدريبياً محلياً بقيادة المدير الفني الجديد التونسي نبيل معلول استمر نحو أربعة أسابيع، استعداداً لاستكمال التصفيات المزدوجة لكأس العام 2022 وكأس آسيا 2023.



ويذكر أن منتخب سوريا يتصدر المجموعة الأسيوية الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، مقابل 7 نقاط للصين والفيليبين و6 نقاط لجزر المالديف ولا شيء لغوام.

