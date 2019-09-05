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الدوري الإنكليزي الممتاز
مباريات دولية ودية

رونار يستهل مشواره مع السعودية بالتعادل مع مالي

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AFP

استهل المدرب الفرنسي هيرفيه رونار مهمته على رأس الإدارة الفنية للمنتخب السعودي لكرة القدم بالتعادل مع ضيفه المالي 1-1 على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في مباراة دولية ودية الخميس.

وتقدم المنتخب المالي بواسطة أداما تراوري في الدقيقة 38، ورد المنتخب السعودي عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 52.

وكان المنتخب السعودي تعاقد مع رونار اواخر تموز/يوليو الماضي خلفا للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي أمضى عاما ونصف عام في منصبه، ولم يتم تجديد عقده بعد نهاية المشاركة في كأس آسيا 2019 مطلع العام الحالي في الإمارات، حيث خرج المنتخب من ثمن النهائي أمام اليابان (صفر-1).

وجاءت المباراة ضد مالي في إطار تحضيرات الأخضر للتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي يستهلها الثلاثاء المقبل بمواجهة اليمن في البحرين.

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