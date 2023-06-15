بداية ناجحة للمدرب بييلسا مع منتخب أوروغواي

قال بييلسا (67 عاماً) الذي تسلّم مهامه الفنية قبل أقل من شهر "كان لعبنا الجماعي منظماً بشكل جيد وديناميكي وسريع".

وأضاف مدرب مرسيليا الفرنسي وأتليتيك بلباو الإسباني وليدز يونايتد الإنكليزي السابق "الكرة تحرّكت بناء على خطة، واللعب كان أفضل على الجناحين منه في المحور".

وبات بييلسا ثاني مدرب غير محلّي يتسلّم تدريب منتخب أوروغواي، الفائز بمونديالي 1930 و1950، بعد مواطنه دانيال باساريلا بين عامي 2000-2001. وهي ثالث تجربة لبييلسا في تدريب منتخبات أميركا الجنوبية بعد منتخب بلاده (1998-2004) وتشيلي (2007-2011).

افتتح منتخب "لا سيليستي" التسجيل بعد 8 دقائق من صافرة البداية بفضل ماتياس أريسو الذي أهدر لاحقاً ركلة جزاء (26)، وأضاف ثلاثية عبر رودريغو سالاسار (37 و82) وبراين رودريغيس (56).

وسجل لويس كورونيل هدفاً شرفياً لنيكاراغوا في الوقت المحتسب بدل الضائع (90+2).







