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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
مباريات دولية ودية

الولايات المتحدة تهزم إيرلندا الشمالية ودياً

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سقطت إيرلندا الشمالية أمام ضيفتها الولايات المتحدة 1-2 الأحد في بلفاست في مباراة دولية ودية في كرة القدم في إطار استعدادات الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP

ومنح لاعب بوروسيا دورتموند الألماني الواعد جيوفاني رينا (18 عاما) التقدم للولايات المتحدة في الدقيقة 30، وعزز لاعب وسط تشيلسي الإنكليزي كريستيان بوليسيك تقدمها مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء (60).

وسجل مهاجم ابردين الإسكتلندي نيال ماكغين هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة 88.

وتستعد إيرلندا الشمالية لاستضافة بلغاريا الأربعاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة من التصفيات المونديالية التي استهلتها بالخسارة أمام ايطاليا صفر-2 الخميس.

وفي لقاء ودي آخر، فاز المنتخب اليوناني على نظيره الهندوراسي 2-1 في تيسالونيكي.

وتدين اليونان بفوزها الى مهاجم فيليم تيلبورغ الهولندي إيفانغيلوس بافليديس الذي سجل ثنائية في الدقيقتين 14 و59، فيما سجل دييغو لوبيس الهدف الوحيد لهندوراس في الدقيقة 41.
                  
                  
 

الولايات المتحدة إيرلندا الشمالية مباريات دولية ودية
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