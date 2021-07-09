وقال نيمار: "لقد قلت دائماً إن ميسي هو أفضل لاعب رأته عيناي، وهو صديق حميم لي، لكننا اليوم خصمان في النهائي، وأنا أرغب في الفوز.. سيكون لقبي الأول أنا كذلك في كوبا أميركا.. أعلم أن ميسي يبحث عن التتويج بلقب مع منتخب بلاده منذ سنوات، وفي كل مرة تغيب فيها البرازيل عن المنافسة كنت أشجعه.. حتى في مونديال 2014 حين واجهوا ألمانيا في النهائي.. لكن الأمر يتعلق الآن بالبرازيل.. فهي من تنافس على اللقب".

وأضاف: "ميسي هو أحد اللاعبين الذين تعلمت منهم الكثير حين لعبت بجانبهم.. أنا فخور بصداقته.. حين انتقلت إلى باريس سان جيرمان لم يكن ميسي بجانبي.. حاولت أن أطور نفسي وأن أتحول من جناح أيسر إلى صانع ألعاب.. واليوم يمكنني اللعب في أي مركز يطلبه مني المدرب".