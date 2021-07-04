وستلعب الأرجنتين في المربع الذهبي مع كولومبيا التي تخطت أوروغواي بركلات الترجيح.

وكان ميسي نجماً للمباراة بتسجيله هدفاً وصناعته لاثنين اخريين.

وسجل ميسي بذلك هدفه 76 مع الأرجنتين ليصبح على بُعد هدف واحد من رقم بيليه القياسي في أميركا الجنوبية.

ويتصدر ميسي ترتيب هدافي البطولة حتى الآن برصيد 4 أهداف.

وفرضت الأرجنتين أفضليتها على منافستها، فرصة أولى لميسي في الدقيقة 15 أبعدها الدفاع الإكوادوري، ثم من ركنية سدد بازيلا للأرجنتين كرة مرت بجانب القائم.

وفي الدقيقة 21 أضاع ميسي فرصة خطرة جداً عندما انفرد تماماً بحارس الإكوادور سدد فأصاب القائم البعيد.

أخطر فرص الإكوادور كانت من كرة مرفوعة حاول إينر فالنسيا الوصول لها برأسيه فلامسها ولم تجد طريق الشباك.

الدقيقة 40 حملت الفرح للأرجنتين عن طريق رودريغو دي بول بعد تمريرة حاسمة رائعة من ميسي.

وكاد غونزاليس أن يضاعف النتيجة إلا أن حارس الإكوادور هيرنان غالينديز وقف سداً منيعاً 45.

واجتهد منتخب الإكوادور للتعديل لكن رأسية فالنسيا ضلت طريق الشباك، لينتهي الشوط بتقدم أرجنتيني 1-0.

نشط منتخب الإكوادور مطلع الشوط الثاني واخترق فالنسيا منطقة جزاء منافسه وسدد كرة خطرة أوقفها حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز 55.

اقتربت الإكوادور من هز الشباك بكرة أبعدها الدفاع الأرجنتيني.

وأضاف لاوتارو مارتينيز الثاني للتانغو بتمريرة حاسمة أخرى من ميسي 84.

وتعرض لاعب الإكوادور بييرو هينكابي للطرد بعد عرقلته لدي ماريا، وكان المدافع الأخير، فحصل النجم الأسطوري ميسي على فرصة إضافة الثالث من حرة مباشرة على خط منطقة الجزاء فسجلها البرغوث بروعة واقتدار 90+3.