مواجهة صعبة بين بيرو وباراغواي من قبل beIN SPORTS July 2, 2021 11:51 2:14 دقيقة ينطلق ربع نهائي كوبا أميركا 2021 فجر السبت بمواجهة قوية وصعبة بين بيرو وباراغواي في مدينةِ غويانيا البرازيلية. تقارير إخبارية بيرو كوبا أميركا منتخب باراغواي باراغواي منتخب بيرو -آخر الفيديوهات 2:14 دقيقة مواجهة صعبة بين بيرو وباراغواي 10:35 دقيقة قمّة من العيار الثقيل بين بلجيكا وإيطاليا 3:46 دقيقة سويسرا – إسبانيا مواجهة مرتقبة في ربع النهائي 0:23 دقيقة مباراة بلجيكا وإيطاليا – التغطية الخاصة 1:27 دقيقة بيتكوفيتش: "سنعوّض غياب تشاكا بروح المجموعة" 1:32 دقيقة مانشيني: "التشكيلة ستكون وفقاً للحالة البدنية" 1:54 دقيقة إسبانيا جاهزة بدنياً وذهنياً لمقارعة سويسرا 0:44 دقيقة ويمبلدون - فيدرر يعبر بسهولة إلى الدور الثالث 0:50 دقيقة قائمة المنتخب القطري المشاركة في الكأس الذهبية 0:17 دقيقة سفيتولينا تغادر ويمبلدون