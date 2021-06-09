وكانت تقارير إعلامية أفادت أن نيمار ورفاقه في المنتخب مع المدرب تشي تشي لم يكونوا على علم بتاتاً بأن البطولة ستنتقل إلى بلادهم، ووجه اللاعبون سهامهم باتجاه اتحاد أميركا الجنوبية معربين عن عدم رضاهم عن طريقة تعامل كونميبول مع البطولة في ظل الأحداث الأخيرة ما يقود إلى الاعتقاد بأن تنظيم البطولة في البرازيل غير ملائم.



