كلاوديو برافو: لعبنا مباراة تنافسية من قبل beIN SPORTS July 3, 2021 04:08 1:04 دقيقة يرى حارس تشيلي كلاوديو برافو أن تقييم منتخب بلاده إيجابياً بعد الخروج على يد البرازيل 1-0 في ربع نهائي كوبا أميركا 2021. وقال برافو إن تشيلي لعبت مباراة تنافسية وندية مع البرازيل. مقابلات كلاوديو برافو كوبا أميركا البرازيل منتخب تشيلي -آخر الفيديوهات 0:58 دقيقة لوكاس باكيتا: نسير خطوة بخطوة وعلينا مواصلة العمل 1:04 دقيقة كلاوديو برافو: لعبنا مباراة تنافسية 1:40 دقيقة نيمار: كانت تجربة صعبة لكننا استفدنا منها 3:12 دقيقة البرازيل تهزم تشيلي وتتأهل إلى المربع الذهبي 6:16 دقيقة بيرو تتخطى باراغواي وتبلغ نصف النهائي 3:35 دقيقة إصابة سبيناتسولا قد تغيبه عن بقية يورو 2020 1:17 دقيقة مارتينيز: "واجهنا فريقاً جيداً ولا أشعر بخيبة أمل" 0:48 دقيقة دوناروما: "قدّمنا أداءً رائعاً" 0:45 دقيقة مانشيني: قدمنا مباراة رائعة واستحقينا التأهل 0:48 دقيقة مدرب الدنمارك: "نحلم بتحقيق اللقب"