ووصلت البرازيل إلى نهائي البطولة القارية للمرة الثانية توالياً بفوزها 1-0 على بيرو في نصف النهائي.

ورداً على سؤال يتعلق بالنهائي قال لاعب ريال مدريد: "علينا الآن أن نستريح ثم نفكر في النهائي، علينا أن نخوض المباراة القادمة بشجاعة وصلابة".