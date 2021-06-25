فيدال: "لم نتوقع الهزيمة" من قبل beIN SPORTS June 25, 2021 04:23 1:50 دقيقة أكد أرتورو فيدال بأن منتخب تشيلي لم يتوقع الهزيمة بهذه الطريقة أمام باراغواي مشيراً إلى أن الإرهاق كان سبباً وراء النتيجة التي حدثت اليوم. مقابلات أرتورو فيدال كوبا أميركا تشيلي -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة ميغيل ألميرون: "فوز مستحق" 1:50 دقيقة فيدال: "لم نتوقع الهزيمة" 1:29 دقيقة منتخب باراغواي يخطف الوصافة من تشيلي 1:13 دقيقة خوان كارلوس أرسي: "كنا ندرك بأن المباراة صعبة" 1:44 دقيقة كافاني: "نسعى لتحسين الأداء" 4:27 دقيقة أوروغواي تكتفي بهدفين في شباك بوليفيا 3:46 دقيقة جدول مباريات يورو 2020 - التوقيت والقنوات الناقلة 2:13 دقيقة نشيد إيطاليا...حافز للاعبي "الأتزوري" 1:10 دقيقة فلسطين تبلغ نهائيات كأس العرب FIFA قطر 2021™ 2:17 دقيقة يورو 2020: دور المجموعات...بين النجاحات والإخفاقات