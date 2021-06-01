غودين: نسعى للقب بغض النظر عن مكان إقامة البطولة من قبل beIN SPORTS June 1, 2021 13:41 0:51 دقيقة في مؤتمر صحفي لقائد منتخب الأوروغواي دييغو غودين من معسكر المنتخب التدريبي في مونتيفيديو، قال إنه ورفاقَه يبحثون عن اللقب السادس عشر لبلادهم في كوبا أميركا وذلك بصرف النظر عن مكان إقامة البطولة. مقابلات كوبا أميركا دييغو غودين منتخب الأوروغواي -آخر الفيديوهات 3:30 دقيقة موسم مميز لكانتي اختتمه برفع أمجد الكؤوس 3:01 دقيقة البرازيليون منقسمون بشأن احتضان كوبا أميركا 0:48 دقيقة خيتافي يقدم مدربه التاريخي خوسيه ميغيل 0:26 دقيقة موركامب يصعد إلى دوري الدرجة الثانية الإنكليزي 1:10 دقيقة إسبانيا إلى نصف نهائي بطولة أوروبا تحت 21 عاماً 0:35 دقيقة أوساكا تنسحب من بطولة رولان غاروس 1:07 دقيقة أحد لاعبي منتخب فرنسا يقول إنه تفاجأ بعودة بنزيمة 1:39 دقيقة فيدرر يصعد إلى ثاني أدوار بطولة رولان غاروس 0:45 دقيقة نقل تنظيم كوبا أميركا إلى البرازيل 0:35 دقيقة رولان غاروس: شفيونتيك تعبر إلى الدور الثاني